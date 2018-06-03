هاتف pixel الجديد يُدعم بمعالج snapdragon 710

تعمل شركة جوجل على إنتاج هاتف Pixel جديد مدعوم من معالج كوالكوم Snapdragon 710 المعلن عنه حديثًا، وسيتم إطلاقه فور الإعلان عنه في الهند، وفقا لموقع gsmarena.

وسيكون الهاتف متاحًا بدءًا من 2019، وهو ما يتناقض مع المعلومات الأولية التي تم تداولها عن أن جهاز Pixel الجديد قادم في شهر أغسطس المقبل، ولكن من الممكن أن تكون الشركة أجلت موعد الطرح حتى بداية العام المقبل.

وتعمل شركة جوجل أيضًا على إطلاق هاتف بيكسل 3 الجديد، والذي سيأتي بنسختين مختلفتين.