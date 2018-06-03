هاتف pixel الجديد يُدعم بمعالج snapdragon 710

تعمل شركة جوجل على إنتاج هاتف Pixel جديد مدعوم من معالج كوالكوم Snapdragon 710 المعلن عنه حديثًا، وسيتم إطلاقه فور الإعلان عنه في الهند، وفقا لموقع gsmarena.
وسيكون الهاتف متاحًا بدءًا من 2019، وهو ما يتناقض مع المعلومات الأولية التي تم تداولها عن أن جهاز Pixel الجديد قادم في شهر أغسطس المقبل، ولكن من الممكن أن تكون الشركة أجلت موعد الطرح حتى بداية العام المقبل.
وتعمل شركة جوجل أيضًا على إطلاق هاتف بيكسل 3 الجديد، والذي سيأتي بنسختين مختلفتين.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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