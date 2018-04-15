amd تطلق الجيل الثاني من معالجات ryzen رسمياً

أعلنت شركة AMD عن بدأ الطلب المسبق لمعالجات Ryzen من الجيل الثاني التي ومن المقرر أن تصل فى 19 أبريل.

تضم المجموعة الجديدة أربعة معالجات و هم Ryzen 7 2700X و Ryzen 7 2700 و Ryzen 5 2600X و Ryzen 5 2600.كل من Ryzen 7 2700X و Ryzen 2700 يأتي بـ 8 أنويه و 16 مسار و بسرعة أعلى من المعالجات السابقة Ryzen 7 1700X و 1700.

يبلغ سعر Ryzen 7 2700X حوالي 329 دولارًا، ويمتاز بسرعة أساسية 3.7 جيجاهرتز، و بسرعه قصوى 4.3 جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقته 20 ميجابايت، بمقدار إستهلاك 105 واط و هو أعلى من المعالج Ryzen 7 1700X الذى يستهلك 95 واط.

أما معالج Ryzen 7 2700 يأتى بسعر 299 دولار و بسرعة 3.2 جيجاهرتز، ويصل إلى 4.1 جيجاهرتز، و تأتى بذاكرة تخزين مؤقته 20 ميجابايت، وتستهلك طاقه بمقدار 65 واط و هى أقل نظرًا لضعف قدرات كسر السرعة.الجيل الثاني من Ryzen 5 ينطلق بخيارين من 6 أنوية و12 مسار وهي معالجات Ryzen 5 2600X و Ryzen 5 2600.تبلغ تكلفة Rzyen 5 2600X 229 دولارًا، وتأتي بسرعة 3.6 جيجاهرتز تصل إلى 4.2 جيجاهرتز، و 19 ميجابايت من ذاكرة التخزين المؤقته و تسهلك طاقه مقدارها 95 واط.

وجائت معالجات الجيل الثاني من عائلة Ryzen مطابقة لكل ما جاء في الشائعات الفترة السابقة سواء من حيث السرعات أو الأسعار وبالطبع سوف نعرف المزيد عن قدرات المعالجات الجديدة اكثر عن الاستخدام قريباً.

