سامسونج تضيف ميزة جديدة بهاتفي جلاكسي s9 و s9 بلس

أضافت سامسونج بهاتفيها جلاكسي s9 و s9 بلس ميزة جديدة وهي سعة تخزينية 128GB أو 256GB، وفقًا لما جاء بموقع أمريكي شهير.
ورغم أن المستخدمين يمكنهم دائما الحصول على مساحة أكبر لصورهم وأغانيهم عن طريق استخدام وحدة التخزين الخارجية، إلا أن وجود المزيد من وحدات التخزين الداخلية المدمجة يعد تحسنا مهما، كما سيكون خيار التخزين الجديد مفيدا أيضا للمستخدمين الذين يفضلون التصوير في أوضاع فيديو 4K و Super Slow-mo.
وسيتم بيع هاتف جلاكسي S9 بسعة 128 جيجابايت بسعر 770 دولارًا أمريكيًا، أما جلاكسي S9 بلس مقابل 890 دولارًا أمريكيًا، في حين سيكلف جهاز S9 سعة 256 جيجابايت 820 دولارًا أميركيًا و S9+ نحو 940 دولارًا أمريكيًا.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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