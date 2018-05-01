سامسونج تضيف ميزة جديدة بهاتفي جلاكسي s9 و s9 بلس

أضافت سامسونج بهاتفيها جلاكسي s9 و s9 بلس ميزة جديدة وهي سعة تخزينية 128GB أو 256GB، وفقًا لما جاء بموقع أمريكي شهير.

ورغم أن المستخدمين يمكنهم دائما الحصول على مساحة أكبر لصورهم وأغانيهم عن طريق استخدام وحدة التخزين الخارجية، إلا أن وجود المزيد من وحدات التخزين الداخلية المدمجة يعد تحسنا مهما، كما سيكون خيار التخزين الجديد مفيدا أيضا للمستخدمين الذين يفضلون التصوير في أوضاع فيديو 4K و Super Slow-mo.

وسيتم بيع هاتف جلاكسي S9 بسعة 128 جيجابايت بسعر 770 دولارًا أمريكيًا، أما جلاكسي S9 بلس مقابل 890 دولارًا أمريكيًا، في حين سيكلف جهاز S9 سعة 256 جيجابايت 820 دولارًا أميركيًا و S9+ نحو 940 دولارًا أمريكيًا.