العاب مجانية لمستخدمى أجهزة بلاى ستيشن لشهر يناير

على الرغم من أن عام 2017 شهد على إطلاق العديد من العاب الفيديو المميزة التى نالت شعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، إلا أن العام المقبل من المتوقع أيضا أن يكون مميز بشكل كبير فى هذا المجال، فهناك عدة شركات بدأت بالفعل فى الإعلان عن أهم العاب سيتم إطلاقها خلال 2018.
وسيتم طرح بعض الألعاب أيضا بشكل مجانى، إذ أعلنت شركة سونى حديثا عن العاب الفيديو المجانية التى ستتوفر لمستخدمى خدمة PS Plus عبر أجهزة بلاى ستيشن خلال شهر يناير المقبل.
العاب بلاى ستيشن 4
Deus Ex: Mankind Divided
Batman: The Telltale Series
StarBlood Arena
That’s You!
العاب بلاى ستيشن 3 المجانية
Sacred 3
Book of Unwritten Tales 2
العاب بلاى ستيشن Vita
Psycho-Pass: Mandatory Happiness
Uncanny Valley
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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