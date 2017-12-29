العاب مجانية لمستخدمى أجهزة بلاى ستيشن لشهر يناير

على الرغم من أن عام 2017 شهد على إطلاق العديد من العاب الفيديو المميزة التى نالت شعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، إلا أن العام المقبل من المتوقع أيضا أن يكون مميز بشكل كبير فى هذا المجال، فهناك عدة شركات بدأت بالفعل فى الإعلان عن أهم العاب سيتم إطلاقها خلال 2018.

وسيتم طرح بعض الألعاب أيضا بشكل مجانى، إذ أعلنت شركة سونى حديثا عن العاب الفيديو المجانية التى ستتوفر لمستخدمى خدمة PS Plus عبر أجهزة بلاى ستيشن خلال شهر يناير المقبل.

العاب بلاى ستيشن 4

Deus Ex: Mankind Divided

Batman: The Telltale Series

StarBlood Arena

That’s You!

العاب بلاى ستيشن 3 المجانية

Sacred 3

Book of Unwritten Tales 2

العاب بلاى ستيشن Vita

Psycho-Pass: Mandatory Happiness

Uncanny Valley