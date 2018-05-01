إل جي تستعد للكشف عن هاتف q note الجديد

تسعى شركة "LG" الكورية لتطوير هاتفًا ذكيًا جديدًا مزودًا بقلم رقمي باسم "Q Note"، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
كما تعد أجهزة LG Q جديدة نسبياً، حيث طرحت الشركة أول سلسلة من الهواتف الذكية في العام الماضي وهما LG Q6 و Q8، وكانت بمثابة هواتف متوسطة المواصفات.
فيما تشير الشائعات الجديدة أن الشركة تطور مجموعة من الهواتف ذات المواصفات الراقية، وواحدا منها يمكن أن يحمل اسم نوت Q7، وفي حال طرح هذا الهاتف بالفعل، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف الذكي الجديد خليفة لهاتف Stylo3 Plus لعام 2017.
ولكن الجهاز سيتضمن على الأرجح نسبة العرض إلى الارتفاع 18: 9 ويجب أن يشبه هاتف G7 ThinQ المقبل للشركة.
وستكشف إل جي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد في الثاني من مايو، ولكن من المحتمل أن يظهر خط الأجهزة الجديد في وقت لاحق من الشهر، مع طرحه بالأسواق مع بداية يونيو.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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