إل جي تستعد للكشف عن هاتف q note الجديد

تسعى شركة "LG" الكورية لتطوير هاتفًا ذكيًا جديدًا مزودًا بقلم رقمي باسم "Q Note"، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

كما تعد أجهزة LG Q جديدة نسبياً، حيث طرحت الشركة أول سلسلة من الهواتف الذكية في العام الماضي وهما LG Q6 و Q8، وكانت بمثابة هواتف متوسطة المواصفات.

فيما تشير الشائعات الجديدة أن الشركة تطور مجموعة من الهواتف ذات المواصفات الراقية، وواحدا منها يمكن أن يحمل اسم نوت Q7، وفي حال طرح هذا الهاتف بالفعل، فمن المرجح أن يكون هذا الهاتف الذكي الجديد خليفة لهاتف Stylo3 Plus لعام 2017.

ولكن الجهاز سيتضمن على الأرجح نسبة العرض إلى الارتفاع 18: 9 ويجب أن يشبه هاتف G7 ThinQ المقبل للشركة.

وستكشف إل جي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد في الثاني من مايو، ولكن من المحتمل أن يظهر خط الأجهزة الجديد في وقت لاحق من الشهر، مع طرحه بالأسواق مع بداية يونيو.