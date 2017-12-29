هواوى تطرح هاتفها الجديد enjoy 7s باسم psmart خارج الصين

خلال الأسبوع الماضى، كشفت شركة هواوى عن الهاتف الذكى Enjoy 7S، واليوم ظهرت بعض المعلومات الجديدة عن الهاتف، والتى نشرها المسرب الشهير ايفان بلاس، فبالإضافة إلى نشر تغريدة تضم بعض الصور والمواصفات، لكن أزاح بلاس عن معلومة مهمة بشأن اسم الهاتف الجديد من هواوى.

كشف بلاس أن هاتف هواوى الجديد Enjoy 7S لن يتم طرحه خارج الأسواق الصينية بنفس الاسم، بل سيطلق عليه اسم هواوى PSmart

الهاتف الجديد سيدعم بشاشة LED قياس 5.65 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1080 × 2160 بيكسل، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 18: 9، جنبا إلى جنب معالج كيرين 659 ، والذى يتضمن وحدة المعالجة المركزية ثمانى النواة.

وستتوفر نسختين من الهاتف، الأولى مع 3GB من ذاكرة الوصول العشوائى و 32GB من التخزين، بينما سيتميز الطراز الآخر بذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجبايت، بالإضافة إلى 64 جيجابايت من سعة التخزين.

وسيدعم الهاتف بكاميرا 13 ميجابيكسل و كاميرا 2 ميجابيكسل، بينما ستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بطارية 3000mAh، وسيعمل هاتف هواوى الجديد بنظام اندرويد 8.0.