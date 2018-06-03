الفترة السابقة ظهرت عدة تسريبات رائد سامسونج Galaxy S10 والذي سنراه بداية العام القادم وكان أخرها أن الشركة أستقرت أن يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة واليوم ظهر معلومات جديدة عن الهاتف.

وفقاً لتقرير The Investor هاتف سامسونج Galaxy S10 سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية مثل هاتف هواوي P20 Pro وسيكون هناك مستشعرات ثلاثية الأبعاد لتقنية الواقع المعزز وهو أمر مشابه لما سنراه من آبل العام القادم في أحد هواتفها.

يُذكر إنه متوقع أن تقدم سامسونج مع هاتف Galaxy S10 تصميم مختلف بعد أن أستمرت على نفس التصميم لمدة عامين مع هاتف Galaxy S8 ومن بعده Galaxy S9.