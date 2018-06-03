الفترة السابقة ظهرت عدة تسريبات رائد سامسونج Galaxy S10 والذي سنراه بداية العام القادم وكان أخرها أن الشركة أستقرت أن يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة واليوم ظهر معلومات جديدة عن الهاتف.
وفقاً لتقرير The Investor هاتف سامسونج Galaxy S10 سيأتي بثلاث كاميرات في الجهة الخلفية مثل هاتف هواوي P20 Pro وسيكون هناك مستشعرات ثلاثية الأبعاد لتقنية الواقع المعزز وهو أمر مشابه لما سنراه من آبل العام القادم في أحد هواتفها.
يُذكر إنه متوقع أن تقدم سامسونج مع هاتف Galaxy S10 تصميم مختلف بعد أن أستمرت على نفس التصميم لمدة عامين مع هاتف Galaxy S8 ومن بعده Galaxy S9.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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