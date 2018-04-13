كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تعمل حاليا على إضافة العديد من المزايا المهمة لخاصية "القصص" على التطبيق الرئيسى لها على الهواتف الذكية.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، من المنتظر أن تبدأ شركة فيس بوك إطلاق ميزة Boomerang للصور المتحركة التى تعمل على انستجرام، إضافة إلى ميزة أخرى تتيح استخدام الكاميرا لرسم محتوى يستخدم تقنية الواقع المعزز أثناء التقاط الصور أو الفيديو، وهو شبيه بما تقدمه سناب شات فى تطبيقها، إذ تحمل هذه الميزة اسم 3D Drawing أو الرسم ثلاثى الأبعاد.

وبمجرد الرسم على الصور المتحركة أو الفيديوهات فى "قصة" فيس بوك، فإن المستخدم سيتمكن من رؤية رسوماته بشكل ثلاثى الأبعاد وكأنه حقيقى، وهو الأمر الذى تسعى تقنية الواقع المعزز لتقديمه بشكل أساسى، وسيكون بمقدور المستخدمين تحديد الخطوط أو الرسومات التى يرغبون بها، ثم تحريك الهاتف لإضافة بعض الرسومات على القصص.