كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك تعمل حاليا على إضافة العديد من المزايا المهمة لخاصية "القصص" على التطبيق الرئيسى لها على الهواتف الذكية.
وبحسب موقع engadget الأمريكى، من المنتظر أن تبدأ شركة فيس بوك إطلاق ميزة Boomerang للصور المتحركة التى تعمل على انستجرام، إضافة إلى ميزة أخرى تتيح استخدام الكاميرا لرسم محتوى يستخدم تقنية الواقع المعزز أثناء التقاط الصور أو الفيديو، وهو شبيه بما تقدمه سناب شات فى تطبيقها، إذ تحمل هذه الميزة اسم 3D Drawing أو الرسم ثلاثى الأبعاد.
وبمجرد الرسم على الصور المتحركة أو الفيديوهات فى "قصة" فيس بوك، فإن المستخدم سيتمكن من رؤية رسوماته بشكل ثلاثى الأبعاد وكأنه حقيقى، وهو الأمر الذى تسعى تقنية الواقع المعزز لتقديمه بشكل أساسى، وسيكون بمقدور المستخدمين تحديد الخطوط أو الرسومات التى يرغبون بها، ثم تحريك الهاتف لإضافة بعض الرسومات على القصص.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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