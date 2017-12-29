إل جى تكشف عن مكبرات صوت ذكية قبل ces 2018

كشفت شركة LG عن مجموعة من مكبرات الصوت الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعى لعام 2018 والتى أطلقت عليها اسم ThinQ Speaker، فهى أجهزة تعمل باستخدام المساعد الشخصى من جوجل، والتى توفر جودة صوت غير مسبوقة.

ووفقا لموقع Engaged الأمريكى، وتوفر أجهزة إل جى الجديدة صوت واضح ونقى عالى الدقة مثل هواتفها، بفضل تزويدها بتقنيات قادرة على ضخ الموسيقى بشكل أكثر طبيعية ودفء.

وتشير عملية الإطلاق أيضا إلى أن العديد من الأجهزة الجديدة من إل جى سوف تمكن المستخدم من أداء جميع مهامه باستخدام الصوت.

فى حين أن هناك العديد من مكبرات الذكية المستندة على مساعد جوجل والمتاحة بالفعل فى السوق، لا أحد منها توفر ميزة إجراء المكالمات الهاتفية الصادرة، ورغم أن LG لم تكشف عن أى شيء محدد حول هذه المسألة، ولكن البيان الصحفى ينص على أن الشركة الكورية قد دخلت فى شراكة مع جوجل لضمان أن مكبرات الصوت ThinQ تضم جميع وسائل الراحة التى تأتى مع وجود مساعد رقمى.

ولم تكشف LG أيضا على السعر أو تاريخ توفر أجهزتها، إلا أنها بصدد الكشف عنهم رسميا خلال معرض CES 2018 يناير المقبل.