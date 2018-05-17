قالت مؤسسة موزيلا إن متصفح فايرفوكس الشهير يتيح إمكانية تسجيل الدخول بمواقع الويب وخدمات الإنترنت بدون كلمة مرور اعتبارا من الآن، وذلك بفضل واجهة WebAuthn المدمجة في الإصدار 60 الجديد.
ويحتاج المستخدم فقط إلى وحدة USB خاصة (توكن)، ولكن يشترط أن تدعم الخدمة المعنية طريقة المصادقة، التي سيتم اعتمادها قريبا كمعيار إنترنت.
وبدلاً من ذلك يمكن استعمال توكن WebAuthn كمصادقة ثنائية العامل عند تسجيل الدخول في مواقع الويب، من أجل تأمين الحساب المعني بصورة أفضل، وهذا يعني أنه يتوجب على المستخدم إدخال كلمة المرور، بالإضافة إلى التحقق من هوية المستخدم عن طريق توكن USB.
GMT 21:49 2018 الخميس ,17 أيار / مايو"يوتيوب" يختبر ميزة جديدة لمستخدمي هواتف الأندرويد
GMT 21:34 2018 الخميس ,17 أيار / مايوهواوي P20 Pro يحصد جائزة "أفضل تصوير فوتوجرافي"
GMT 21:31 2018 الخميس ,17 أيار / مايوفيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر
GMT 21:30 2018 الخميس ,17 أيار / مايووان بلس تطلق هاتف "OnePlus 6" بكاميرا مزدوجة وظهر زجاجي
GMT 21:28 2018 الخميس ,17 أيار / مايونوكيا تطلق هاتفها الجديد "Nokia X6" من الفئة المتوسطة
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
أرسل تعليقك