تحدى Dennis Muilenburg المدير التنفيذى لشركة "بوينج" خلال منتدى Politico Space Forum "إيلون موسك" المدير التنفيذى لشركة "سبيس إكس" فيما يخص الذهاب إلى المريخ، وقال أنه من الممكن أن يعيد له سيارة "تسلا رودستر" مرة أخرى إلى الأرض، إذ يعتقد رئيس "بوينج" أن يكون أول من يذهب إلى الكوكب الأحمر خلال 10 سنوات من الآن.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعمل بوينج بشكل وثيق مع ناسا على نظام إطلاق (SLS) لنقل رواد الفضاء إلى خراج الأرض فى المستقبل، وأطلق عليه اسم "megarocket" ومن المتوقع إطلاقه لأول مرة فى عام 2019.
وستنطلق أول رحلة فى العام المقبل للقيام بمهمة غير مأهولة، وبعدها سيتم إطلاق الرواد إلى الفضاء عن طريق بعثة أوريون فى عام 2023، ووفقًا لوكالة ناسا، فإن المحركات يتم دمجها الآن فى المرحلة الأساسية للصاروخ وهو أكبر من مبنى مكون من 20 طابقًا.
وتأمل ناسا أن يتم استخدام صاروخ SLS للقيام بمهمات إلى المريخ والكواكب الأخرى الموجودة فى أعماق النظام الشمسى، قال مويلينبيرج: "أنا مقتنع بأن أول شخص يصل إلى المريخ سيصل إلى هناك على متن صاروخ من طراز بوينج".
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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