أفضل أجهزة لاب توب مناسبة لطلاب المدارس

شراء لاب توب حديث أصبح من الأشياء المهمة بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، وهذا بسبب التطور الذى حدث فى المنظومات التعليمية حول العالم، وإذا كنت من الطلاب وتريد شراء جهاز لاب توب جديد، فهناك عدة أجهزة مميزة وبأسعار متوسطة يمكنك الاختيار بينها.
لاب توب HP Stream 14t
يأتى لاب توب hp مع شاشة بقياس 14 بوصة، ويعمل مع نظام تشغيل ويندوز 10، مع معالج dual-core Intel Celeron، و4 جيجابايت "رام".
لاب توب Asus Zenbook UX330UA
أسوس من الشركات التى لديها أجهزة لاب توب متنوعة بمواصفات مختلفة، وهذا الجهاز مميز وبسعر متوسط، إذ يضم شاشة 13.3 بوصة، و 8GB "رام"، مع معالج Intel Core i5-8250U من الجيل الثامن، ومساحة تخزين 256GB.
لاب توب Acer Aspire E 15
تتيح أيسر لاب توب Aspire E 15 مع خيارين الأول بمعالج إنتلCore i5 وبسعر 599 دولار، والثانى مع معالج إنتل Core i7 بسعر 799 دولار، بالإضافة إلى عدة مواصفات هامة أخرى.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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