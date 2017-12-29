أفضل أجهزة لاب توب مناسبة لطلاب المدارس

شراء لاب توب حديث أصبح من الأشياء المهمة بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات، وهذا بسبب التطور الذى حدث فى المنظومات التعليمية حول العالم، وإذا كنت من الطلاب وتريد شراء جهاز لاب توب جديد، فهناك عدة أجهزة مميزة وبأسعار متوسطة يمكنك الاختيار بينها.

لاب توب HP Stream 14t

يأتى لاب توب hp مع شاشة بقياس 14 بوصة، ويعمل مع نظام تشغيل ويندوز 10، مع معالج dual-core Intel Celeron، و4 جيجابايت "رام".

لاب توب Asus Zenbook UX330UA

أسوس من الشركات التى لديها أجهزة لاب توب متنوعة بمواصفات مختلفة، وهذا الجهاز مميز وبسعر متوسط، إذ يضم شاشة 13.3 بوصة، و 8GB "رام"، مع معالج Intel Core i5-8250U من الجيل الثامن، ومساحة تخزين 256GB.

لاب توب Acer Aspire E 15

تتيح أيسر لاب توب Aspire E 15 مع خيارين الأول بمعالج إنتلCore i5 وبسعر 599 دولار، والثانى مع معالج إنتل Core i7 بسعر 799 دولار، بالإضافة إلى عدة مواصفات هامة أخرى.