تحديث أندرويد أوريو يصل لهواتف جلاكسي s7 و s7 إيدج في هذا الموعد

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق تحديث أندرويد أوريو لهواتف جلاكسي S7 و S7 إيدج منتصف مايو، وفقا لما جاء بموقع phonearena.
ونشرت شركة سامسونج إشعارًا يؤكد خططًا لإطلاق تحديثات Android Oreo لحفنة من أجهزة Samsung، بما في ذلك هواتف Galaxy S7 و S7 edge الذكية.
وتقول سامسونج إنها تبذل قصارى جهدها لتحديث هواتف Galaxy S7 و S7 edge في منتصف مايو ما لم تكن هناك مشكلة تتطلب التأخير، ومن المتوقع أن تتلقى ثلاثة هواتف أخرى من سامسونج تحديثات Android Oreo في النصف الأول من العام، وهذه الأجهزة هي Samsung Galaxy A5 (2017 و Samsung Galaxy A7 2017 و Samsung Galaxy Tab S3 LTE.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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