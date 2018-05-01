تحديث أندرويد أوريو يصل لهواتف جلاكسي s7 و s7 إيدج في هذا الموعد

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق تحديث أندرويد أوريو لهواتف جلاكسي S7 و S7 إيدج منتصف مايو، وفقا لما جاء بموقع phonearena.

ونشرت شركة سامسونج إشعارًا يؤكد خططًا لإطلاق تحديثات Android Oreo لحفنة من أجهزة Samsung، بما في ذلك هواتف Galaxy S7 و S7 edge الذكية.

وتقول سامسونج إنها تبذل قصارى جهدها لتحديث هواتف Galaxy S7 و S7 edge في منتصف مايو ما لم تكن هناك مشكلة تتطلب التأخير، ومن المتوقع أن تتلقى ثلاثة هواتف أخرى من سامسونج تحديثات Android Oreo في النصف الأول من العام، وهذه الأجهزة هي Samsung Galaxy A5 (2017 و Samsung Galaxy A7 2017 و Samsung Galaxy Tab S3 LTE.