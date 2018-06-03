في وقت سابق من هذا الأسبوع وردتنا تسريبات من الصين كشفت لنا بأن الهاتف Vivo NEX القادم من شركة Vivo سيكون متوفرًا في نسختين، واحدة تضم المعالج Snapdragon 845 وتكلف أكثر من 1000$، في حين تضم النسخة الأخرى المعالج Snapdragon 710 وتكلف نحو 780 دولار أمريكي. أما وقد قلنا ذلك، فقد إتضح الآن أن تلك التسريبات كانت صحيحة لأنه تم اليوم رصد النسخة المدعومة بالمعالج Snapdragon 710 تحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع العلم بأنها تحمل إسم Vivo NEX S.

بصرف النظر عن موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد تم أيضا في الأونة الأخيرة رصد النسخة المدعومة بالمعالج Snapdragon 710 من الهاتف Vivo NEX على منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهذا ما يضيف المزيد من المصداقية للتسريبات والشائعات السابقة التي ذكرت بأن هناك نسختين من الهاتف Vivo NEX.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء حول الهاتف Vivo NEX عندما يتم إزاحة الستار رسميا عنه في اليوم 12 من شهر يونيو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا في ذلك الوقت للحصول على التفاصيل الكاملة.