أبل تبدأ تصنيع آيفون هاتف 6s plus فى الهند

كان هاتف آيفون SE هو الجهاز الوحيد من أبل الذى يجرى تصنيعه محليا فى الهند، إلا أن أحدث تقرير كشف أن شركة Wistron المسؤولة عن تصنيع هواتف ايفون فى الهند، بدأت أيضا عملية تصنيع تجريبية لطراز ايفون 6s plus فى مصنعها فى بنغالورو، الهند.
وبحسب تقرير جديد صادر عن صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلاً عن مديرين تنفيذيين فى مجال الصناعة على دراية بالموضوع، من المتوقع أن يتبع هذا الإنتاج التجريبى لهاتف ايفون 6s plus إنتاج تجارى بكميات كبيرة خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن المحتمل أن يؤدى هذا إلى خفض سعر وحدات iPhone 6s Plus المجمعة محليًا بنسبة 5 إلى 7 %، الأمر الذى من شانه المساعدة فى وضع هواتف شركة أبل على قدم المساواة مع هواتف "وان بلس" وسامسونج المتميزة فى هذه الأسواق والتى يتم إنتاجها محليا فى الهند.
وقال مصدر داخلى أن هذا الأمر لن يؤدى إلى تخفيض أسعار هواتف ايفون، لأن شركة Wistron لن تكون قادرة على تلبية المتطلبات الكاملة من iPhone 6s Plus فى الهند وستستمر الواردات من الصين" لكن من المنتظر أن تنخفض أسعار هواتف iPhone 6s Plus المجمعة محليًا بنسبة تتراوح من 5 إلى 7 %.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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