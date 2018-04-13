مهندس في غوغل يطور تطبيق للكشف عن الصور والفيديوهات المزيفة

فى عصر مليء بالقصص الإخبارية المزيفة، قد تتوقع أن يقدم محتوى الفيديو صورة أوضح عن الحقيقة، ولكن هذا الأمر يمكن أن يكون غير آمن أيضا، إذ طور مهندس بشركة جوجل يدعى Supasorn Suwajanakorn أداة حديثة يمكنها إنشاء فيديو مزيف يحاكى الطريقة التى يتحدث بها أى شخص عن طريق مراقبة لقطات الفم والأسنان الموجودة عن كثب، ومثل أى تكنولوجيا أخرى يمكن أن يكو لها أضرار واسعة.

لذلك عمل Suwajanakorn أيضًا مع مؤسسة AI Foundation على تطبيق "Reality Defender" الذى سيتم تشغيله تلقائيًا فى متصفحات الويب للتعرف على الصور أو مقاطع الفيديو المزيفة.

وقال Suwajanakorn خلال مشاركته فى مؤتمر "تيد" فى فانكوفر، إن النتائج التى توصل إليها بدت مثيرة للاهتمام لكنها فى نفس الوقت مقلقة، وأكثر ما يشغله تلك الفترة هو احتمالية سوء الاستخدام، لذا قرر العمل على تقنية مضادة للكشف عن الصور والفيديوهات المزيفة، وستكون مدمجة داخل تطبيق "Reality Defender"، الذى يقوم بالمسح التلقائى للصور أو الفيديوهات التى يتم التلاعب بها.