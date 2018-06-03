تعرف على الدولة العربية الأرخص في شراء iphone x

منذ أن أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي "iPhone X" والشركة تعاني بشكل كبير من سخط المستخدمين من الأسعار المرتفعة لشراء الهاتف والذي وصل الى نحو 5000 ريال سعودي.
لكن هنالك 77 دولة تصنف على أرخص الدول في شراء هاتف آيفون اكس، والموضوع هان لا يتكلم عن هبوط السعر، إنما حسب ساعات العمل التي يتطلب على الفرد العمل بها لشراء الهاتف الجديد.
في تقرير نشرته صحيفة فوربس جاءت مدينة دبي ضمن أرخص الأماكن في العالم لشراء هاتف iPhone X، إذ احتلت المرتبة 32 بين 77 دولة، حيث يتعين على الفرد العمل لمدة 107.6 ساعة لدفع ثمن الهاتف، وذلك وفقاً لتقرير (الأسعار والمكاسب) الذي أصدره بنك الاستثمار.
أما في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض فيتوجب على الفرد العمل لمدة لا تقل عن 130 ساعة لشراء هاتف آيفون اكس ذكي.
بينما تعد المنامة هي الأفضل في المنطقة حيث يستطيع الفرد المقيم في العاصمة البحرينية الوفاء بثمن هاتف iPhone X من خلال العمل لمدة لا تتجاوز 75.3 ساعة.
GMT 21:19 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيونظام MacOS يحصل على تحديث جديد اكتشف مميزاته
GMT 21:17 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوهاتف Pixel الجديد يُدعم بمعالج Snapdragon 710
GMT 21:15 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوسامسونج تُضيف ملصقات جديدة لميزة AR Emoji
GMT 21:12 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوهاتف "Galaxy S10" سيأتي بثلاث كاميرات في الخلف
GMT 21:11 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيوفيسبوك تزيل تبويب "Trending" من منصتها
ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
أرسل تعليقك