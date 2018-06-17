غوغل تُقدم مزايا جديدة لمتابعة مباريات كأس العالم

تستعد شركة جوجل لإطلاق مجموعة من المزايا الجديدة تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، فى محاولة لمساعدة المستخدمين حول العالم فى متابعة الأحداث أولا بأول، ومن المقرر أن تمكن المزايا الجديدة المستخدمين من متابعة المباريات والأهداف واللاعبين خلال كل مباراة.

ووفقا لموقع "تك إنسايدر" البريطانى، ستدعم جوجل أيضا محرك البحث الخاص بها ببعض القدرات الجديدة التى تساعد المشجعين فى الوصول إلى ما يريدون معرفته عن بطولة كأس العالم، مثل ترتيب المجموعات والهدافين ومجموعة من والإحصائيات المختلفة.