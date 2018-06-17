غوغل تُقدم مزايا جديدة لمتابعة مباريات كأس العالم

تستعد شركة جوجل لإطلاق مجموعة من المزايا الجديدة تزامنا مع انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، فى محاولة لمساعدة المستخدمين حول العالم فى متابعة الأحداث أولا بأول، ومن المقرر أن تمكن المزايا الجديدة المستخدمين من متابعة المباريات والأهداف واللاعبين خلال كل مباراة.
ووفقا لموقع "تك إنسايدر" البريطانى، ستدعم جوجل أيضا محرك البحث الخاص بها ببعض القدرات الجديدة التى تساعد المشجعين فى الوصول إلى ما يريدون معرفته عن بطولة كأس العالم، مثل ترتيب المجموعات والهدافين ومجموعة من والإحصائيات المختلفة.
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جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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