أعلنت منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة Alibaba عن روبوت ذاتى القيادة جديد سيكون قادرا على شحن البضائع التى يتم شراؤها عبر الإنترنت إلى العملاء بالإضافة إلى صندوق للتخزين مزود بتقنية التعرف على الوجه، تم تصميمه لبقاء الطعام دافئا، إذ يحمل الروبوت الجديد اسم G Plus، وتختبره الشركة حاليا فى مقرها بمدينة هانغتشو الصينية، فيما يمكن للروبوت حمل بضائع متعددة من أحجام مختلفة.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فيمكن تغيير مقاس المكان المخصص للتحميل فى روبوت G Plus اعتمادًا على البضائع التى سيحملها، فيما تقول الشركة إن الروبوت يمكنه أيضا توصيل الطعام الطازج، كما أنه يحتوى على نظام ملاحة مدمج يعتمد على LIDAR لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد، أما فى حال شعور الروبوت بوجود المزيد من الأشخاص والسيارات القريبة بجواره، فإنه سيقلل سرعته حتى 6.2 ميل/ساعة ليترك مسافة كافية للتوقف، مع ملاحظة أن سرعة الروبوت القصوى تبلغ 9.3 ميل/الساعة.
وبمجرد وصول الروبوت G Plus إلى مكان التوصيل، سيتم إيداع الطرد بشكل تلقائى، وسيكون بمقدور العميل إدخال رمز PIN واستلام الطرد، فيما تتوقع الشركة أن يكون روبوت G Plus جاهزا للعمل بحلول نهاية هذا العام.
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ظهرت كايلي جينر علنًا بعد ثلاثة أشهر من ولادة ابنتها ستورمي وبدت للجميع رشيقة ومثيرة خاصة بعد أن أظهرت بطنها للجميع فبعد ثلاثة أشهر فقط تخلصت من أثار الحمل على خصرها مما أثار الفضول. وكان ظهورها نتيجة لنصيحة والدتها بالظهور مع أفضل صديقه لها، جوردين وودز في لوس أنجلوس. وارتدت الأم جينر البالغة 20 عاما، بدلة من قطعتين حريريتين باللون الأسود داكنتين، والتي أظهرت تماما جسدها، مع بنطال ذي أرجل واسعة وارتدتها من مجموعتها بنمط "بيجانا". وكان يظهر من تحت سروالها المرتفع زوج من الأحذية المدببة على نمط جلد الثعبان، واختارت صديقتها Jordyn فستان عاري الفخذ والذي زين بالورود المخملية الحمراء. وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية العالية حتى الفخذ، الذي أظهر لمحة عن فخذيها المنحوتين. وكانت كايلي متأخرة بشكل ملحوظ عن إطلاق ألبومها الجديد "كاني ويست" في ليلة الخميس. ومع ذلك،
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