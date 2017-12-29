أفضل 5 هواتف ذكية يمكنك شراؤها الآن بناء على السعر

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى فى تقرير جديد عن أفضل 5 هواتف ذكية يمكن شراؤها الآن، إذ يعتمد فى تقييمه على عامل السعر..

هاتف Moto E4 Plus

احتل هاتف Moto E4 Plus القائمة بفضل سعره الذى لا يتجاوز 180 دولارا، إذ يتميز بشاشة كبيرة 5.5 بوصة عالية الدقة، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل و16 جيجابايت من التخزين الداخلى، بالإضافة إلى معالج مدياتيك MT6737 ونظام اندرويد نوجا 7.1.1.



هاتف نوكيا 5

جاء هاتف نوكيا 5 فى المرتبة الثانية بفضل سعره الذى لا يتعدى 299 دولارا، جنبا إلى جنب مواصفاته وعلى رأسها شاشة قياس 5.2 بوصة، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 430 و2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، بالإضافة إلى بطارية كبيرة 3000 mAh، واثنين من الكاميرات 13/8 للظهر والجبهة.



هاتف Honor 7X

جاء هذا الهاتف فى القائمة بسبب سعره الذى يصل إلى 200 دولار، إذ دعم الهاتف بمعالج كيرين 659ثمانية النواة ، و4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى، جنبا على جنب شاشة Full HD ومنفذ USB-C.



Moto G5S Plus

وجاء هذا الهاتف فى المرتبة الرابعة بفضل سعره الذى يصل إلى 240 دولار، بينما مواصفاته فتبدأ بمعالج Snapdragon 625 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى "رام"، وبطارية 3,000 mAh، جنبا إلى جنب شاشة قياس 5.5 بوصة وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية 8 ميجابيكسل.



Honor 9

أما هاتف Honor 9 فيبلغ سعره 469 دولار، ويتميز بشاشة قياس 5.15 بوصة وبطارية 3,200 mAh ، جنبا إلى جنب منفذ USB-C للشحن السريع ومعالج Kirin 960