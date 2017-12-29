أبل تنشر رسالة اعتذار لمستخدميها وتؤكد لا نتعمد تقصير عمر منتجاتنا

نشرت شركة أبل رسالة اعتذار لمستخدميها بعنوان "رسالة إلى عملائنا حول بطاريات وأجهزة آيفون"، إذ تفسر أسباب بطء هواتف آيفون، وتقر الشركة الأمريكية فى رسالتها بأن العملاء قد يشعرون بأن الشركة قد خذلتهم، كما ترد على اتهامها بالتقصير، مؤكدة أنها لن تفعل أى شىء لتقليل عمر منتجاتها.

ويجرى الآن اتهام أبل قضائياً بإبطاء أداء هواتف آيفون القديمة عمداً فقط عند إطلاق هواتفها الجديدة، لزيادة الطلب على المنتجات الجديدة، إلا أن الشركة الأمريكية تفسر الأمور بشكل مختلف، إذ تقول إنه مع مرور الوقت تصبح البطاريات المعالجة كيميائياً مثل تلك القابلة لإعادة الشحن المستخدمة داخل آيفون، أقل موثوقية من حيث تقديم ذروة الطاقة عندما يحتاج الهاتف للتعامل مع مهمة معقدة.

وأضافت أبل، أنها لاحظت أن مستخدمى نماذج آيفون، بدءاً من آيفون 6 وصولا إلى آيفون 6s بلس، يعانون من بطء أداء هواتفهم بسبب طبيعية وتأثير الأداء عند تحديث نظام التشغيل، تزامناً مع تثبيت الهاتف للبرامج الجديدة وتحديثات التطبيقات، مؤكدة اكتشاف بعض الأخطاء الطفيفة فى الإصدار الأول لتحديث ios والتى تم إصلاحها منذ ذلك الحين، مشيرة إلى أن هناك عاملا ثالثا ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو التدهور المستمر للبطارية فى هذه الهواتف، إذ اكتشفت أن معظم الهواتف التى تعانى من بطء الأداء كانت تعمل بالبطاريات الأصلية.

وقالت أبل فى بيانها، "لقد سمعنا ردود فعل من عملائنا حول الطريقة التى نتعامل بها مع أجهزة أيفون المزودة ببطاريات قديمة وكيفية إبلاغنا بهذه العملية، ونحن نعلم أن بعضكم يشعر بأن أبل خذلتكم، ونحن نعتذر عن ذلك، وعن سوء الفهم حول هذه المسألة، لذلك نود توضيح الأمر، وإخباركم ببعض التغييرات التى نقوم بها، أولا وقبل كل شيء، لم نفعل أبدا - ولن نفعل - أى شيء لتقصير عمرأى منتج تابع أبل عمدا ، أو نساهم فى تدهور تجربة المستخدم لإجبارهم على التحديث، فكان هدفنا دائما ابتكار المنتجات التى تثير اعجاب عملائنا، وجعل الأيفون يستمر لأطول فترة ممكنة هو جزء مهم من ذلك".

وتقول أبل أنه من أجل استعادة ثقة مستخدمى أجهزتها، فإنها بصدد اتخاذ خطوتين مهمتين وهما:

1- تخفيض تكلفة استبدال البطارية بهواتف أيفون بدءا من أيفون 6 فيما فوق بعد الخروج من الضمان من 50 دولار إلى 29 دولار، إلا أن الهاتف يجب أن يكون بحاجة إلى بطارية تحتاج إلى الاستبدال، وسوف تقدم أبل هذا السعر من يناير إلى ديسمبر 2018، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

2- فى أوائل عام 2018، سوف تطلق أبل تحديث لنظام ios الذى من شأنه السماح للمستخدمين معرفة المزيد عن صحة البطارية التى تعمل بالهاتف، ليظهر لمستخدمى هواتف أيفون ما إذا كانت حالة البطارية تؤثر سلبا على أداء الجهاز.

وأنهت أبل الرسالة قائلة: "لن نتوقف أبدا عن العمل لكسب والحفاظ على ثقة مستخدمينا، ونحن قادرون على القيام بالعمل الذى نحبه فقط بسبب إيمانك ودعمكم، ولن ننسى أبدا ذلك أو نعتبره أمرا مفروغا منه".