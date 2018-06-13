أعلنت شركة سناب المالكة لتطبيق "سناب شات" الشهير، عن خطوة كبيرة لزيادة انتشار محتوى التطبيق، وجذب عدد أكبر من المستخدمين عن طريق أجهزة آيفون وآيباد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، يمكن استخدام خاصية "Friendmojis" خارج تطبيق سناب شات، حيث سيسمح التحديث، الذي سيأتي في الأيام القليلة المقبلة للمستخدمين بإرسال "Friendmojis" المخصصة إلى أشخاص آخرين مباشرةً داخل تطبيق آيماسيج.

وفي السابق كان يمكن للمستخدمين إرسال ملصقات "Friendmojis" فقط في تطبيق سناب شات، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل ملحق "Bitmoji iOS Keyboard" للاستفادة من هذه الميزة.

وتُعد "Bitmoji" رموز تعبيرية شخصية يمكن إرسالها إلى أصدقاء آخرين كصورة على سناب شات.

ومن المرجح أن يظهر رمز "Friendmojis" في امتداد لوحة مفاتيح "Bitmoji" في الركن العلوي الأيمن من التطبيق تحت العلامة "صديق"، وأيضاً من خلال اتلك العلامة يمكنك البحث عن أصدقاء محددين أو الاختيار من بين الأصدقاء الذين أرسلتهم مؤخراً.

وتأتي هذه الخطوة بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق سناب شات لبرنامج "Friendmojis" ثلاثي الأبعاد، والذي يسمح للمستخدمين بوضع نسخ كرتونية لهم ولأصدقائهم في بيئات العالم الحقيقي.

ولا يُعد "سناب شات" النظام الأساسي الوحيد لوسائل التواصل الاجتماعي الذي يستخدم الرموز التعبيرية المخصصة، إذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت شركة "Apple Memojis"، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية شخصية ثلاثية الأبعاد خاصة بهم.