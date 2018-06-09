أبل تطور ساعة ذكية يمكنها قياس ضغط الدم

كشفت براءة اختراع جديدة قدمتها شركة أبل فى مكتب براءات الاختراع الأمريكى عن جهاز جديد لمراقبة وقياس ضغط الدم من خلال أجهزة استشعار داخلية تساعد على قياس الضغط بشكل دقيق جدا، إذ تهتم شركة أبل بالمجال الصحى وبتقديم الأدوات والأنظمة المساعدة للمستخدمين لإبقائهم على إطلاع دائم حول حالتهم الصحية.
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فبحسب الطلب الذى قدمته شركة أبل لبراءة الاختراع فإن الجهاز الجديد سيضم عدة خلايا أو مستشعرات داخلية، تعمل على قياس الضغط، وكما تكشف الصورة التى أرفقتها الشركة، فإن الجهاز يشبه الساعة العادية وسيحتوى على شاشة وخاصية البلوتوث، وبالرغم من كونه منفصلا عن الساعة لكن يمكن أن يكون مُكملا لها.
وإلى حد كبير يشبه هذا الجهاز سوارات شركة Fitbit، لكنه منفصل بذاته لتقديم مهام محددة، ومن المنتظر أن تتمكن الشركة من طرح جهازها فى حال كان يحتوى على شىء منفرد عن باقى الأجهزة القابلة للارتداء فى السوق.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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