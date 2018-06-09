أبل تطور ساعة ذكية يمكنها قياس ضغط الدم

كشفت براءة اختراع جديدة قدمتها شركة أبل فى مكتب براءات الاختراع الأمريكى عن جهاز جديد لمراقبة وقياس ضغط الدم من خلال أجهزة استشعار داخلية تساعد على قياس الضغط بشكل دقيق جدا، إذ تهتم شركة أبل بالمجال الصحى وبتقديم الأدوات والأنظمة المساعدة للمستخدمين لإبقائهم على إطلاع دائم حول حالتهم الصحية.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فبحسب الطلب الذى قدمته شركة أبل لبراءة الاختراع فإن الجهاز الجديد سيضم عدة خلايا أو مستشعرات داخلية، تعمل على قياس الضغط، وكما تكشف الصورة التى أرفقتها الشركة، فإن الجهاز يشبه الساعة العادية وسيحتوى على شاشة وخاصية البلوتوث، وبالرغم من كونه منفصلا عن الساعة لكن يمكن أن يكون مُكملا لها.

وإلى حد كبير يشبه هذا الجهاز سوارات شركة Fitbit، لكنه منفصل بذاته لتقديم مهام محددة، ومن المنتظر أن تتمكن الشركة من طرح جهازها فى حال كان يحتوى على شىء منفرد عن باقى الأجهزة القابلة للارتداء فى السوق.