تستعد شركة نوكيا لعقد مؤتمر صحفى فى بكين يوم 16 مايو للكشف عن هاتفها الذكى الجديد "نوكيا X6"، وسبق وترددت شائعات بأن نوكيا X سيأتى فى 27 أبريل، ولكن بعد ذلك ثبت أن هذا هو بداية مؤتمر لمدة 6 أيام تعقده نوكيا فى الصين من 27 أبريل إلى 2 مايو للترويج لمجموعة جديدة كاملة من الهواتف الذكية، والموعد الذى سيتم إطلاق هاتف X6 تم تأكيده من خلال دعوة أرسلتها الشركة للصحفيين.

ويتزامن هذا التاريخ مع كشف شركة OnePlus عن OnePlus 6، وهو أمر لا يأتى من باب الصدفة، إذ تراعى أغلب الشركات عند إطلاق أجهزتها مواعيد إطلاق الهواتف المنافسة، وحتى الآن لا توجد أى تفاصيل عن مواصفات هاتف "نوكيا X6"، ولكن تشير التسريبات إلى أن الشاشة ستأتى بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:19، وزجاج خلفى يحتوى على كاميرا مزدوجة وجهاز مسح بصمات الأصابع.