تستعد شركة نوكيا لعقد مؤتمر صحفى فى بكين يوم 16 مايو للكشف عن هاتفها الذكى الجديد "نوكيا X6"، وسبق وترددت شائعات بأن نوكيا X سيأتى فى 27 أبريل، ولكن بعد ذلك ثبت أن هذا هو بداية مؤتمر لمدة 6 أيام تعقده نوكيا فى الصين من 27 أبريل إلى 2 مايو للترويج لمجموعة جديدة كاملة من الهواتف الذكية، والموعد الذى سيتم إطلاق هاتف X6 تم تأكيده من خلال دعوة أرسلتها الشركة للصحفيين.
ويتزامن هذا التاريخ مع كشف شركة OnePlus عن OnePlus 6، وهو أمر لا يأتى من باب الصدفة، إذ تراعى أغلب الشركات عند إطلاق أجهزتها مواعيد إطلاق الهواتف المنافسة، وحتى الآن لا توجد أى تفاصيل عن مواصفات هاتف "نوكيا X6"، ولكن تشير التسريبات إلى أن الشاشة ستأتى بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:19، وزجاج خلفى يحتوى على كاميرا مزدوجة وجهاز مسح بصمات الأصابع.
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تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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