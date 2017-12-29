إل جى وسامسونج و HTC تتحد ضد أبل وتعلن: لا نبطء هواتفنا عمداً

أكدت أربع شركات كبار مصنعة للهواتف الذكية التى تعمل بنظام التشغيل آندرويد أنها لا تبطئ هواتفها الذكية بالبطاريات القديمة، وتشمل هذه الشركات كل من LG وسامسونج وHTC وموتورولا، وجاء هذا الإعلان بعدما اعترفت شركة أبل أنها أبطأت بعض أجهزة آيفون ذات البطاريات القديمة لحماية المستخدمين من إغلاق الهواتف بشكل مفاجئ.

ووفقا لما نشره موقع PhoneArena الهندى، نفت هذه الشركات، فى رسائل بريد إلكترونى، أرسلتها لعدد من الصحف أنها قامت فى أى وقت مضى بتخفيض سرعة المعالج على هواتفهم الذكية، فيما أكدت شركة LG إلى أنها لن تقوم على الإطلاق فى المستقبل بإبطاء هواتفها الذكية.

فيما قالت كل من HTC وموتورولا إنهما لا تجريان مثل هذا السلوك الذى اتبعته أبل مع منتجاتها، وقال المتحدث باسم HTC، "إننا لا نقوم نهائيا بهذا الأمر"، فيما قال متحدث باسم موتورولا، "نحن لا نبطئ وحدة المعالج المركزية بسبب البطاريات القديمة".