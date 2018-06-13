كشفت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن منصة "Fb.gg" الجديدة التي تستهدف عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث تهدف لمساعدة المستخدمين على بث تجاربهم وأدائهم بشكل مباشر عبر الإنترنت.
وذكر موقع "Techcrunch" الأمريكي، إن عمل منصة "فيسبوك" للألعاب يقوم على جعل اللاعبين يقومون ببث فيديوهات مباشرة لهم، خلال ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية، فيما يستطيع الآخرون مشاهدة طريقة اللعب والتعرف على خفايا وأسرار الألعاب التي يحبونها، وهذا شبيه بما تقوم به منصة "Twitch"والجيمرز من خلالها.
ويسعى "فيسبوك" لجذب انتباه اللاعبين المحترفين من كل مكان، خاصة لاعبي"Fortnite" الجديدة، والتي أصبحت حديث الجميع خلال الشهور الأخيرة، فيما يوجد في الوقت الحالي أكثر من 3000 شخص يقومون ببث فيديوهات على منصة ألعاب "فيسبوك" الجديدة، كما وصل عدد المشاهدين على المنصة لأكثر من ربع مليون مشاهدة حتى الآن.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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