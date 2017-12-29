مايكرسووفت تتيح لاب توب surface pro lte للبيع عبر متجر الرسمى

بدأت شركة مايكروسوفت بيع نسخة جهاز لاب توب Surface Pro المزودة باتصال LTE بداية شهر ديسمبر، إلا أنها كانت متاحة للعملاء من رجال الأعمال فقط، فيما وعدت الشركة بأن أجهزة لاب توب "سيرفيس برو" ستكون متاحة لباقلا العملاء فى وقت ما خلال 2018، وقامت مؤخرا بفتح المبيعات على النسخة التجارية من لاب Surface Pro باتصال LTE لجميع المستخدمين فى متجر مايكروسوفت.
لاب توب Surface Pro LTE
ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن هذا يعنى أن المستخدمين العاديينيمكنهم الحصول على لاب توب مايكروسوفت، مع ملاحظة أن النسخة التجارية من لاب توب "سيرفيس برو" تأتى بإصدارين والاثنين يضمان معالج Core i5، لكن النسخة الأصغر تباع بسعر 1149 دولار وتوفر ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذاكرة داخلية 128 جيجا بايت.
أما النسخة الثانية والتى تعد الإصدار الأعلى تأتى بسعر 1449 دولار، وتوفر ذاكرة وصول عشوائى 8 جيجا بايت وقرص SSD للذاكرة الداخلية بسعة 256 جيجا بايت، مع ملاحظة أن كلا النسختين لا يأتيان مع قلم Surface أو حافظة لوحة المفاتيح Type Cover، حيث يجرى بيعهم بشكل منفصل.
يذكر أن الاسم الكامل لجهاز لاب توب مايكروسوفت هو Surface Pro with LTE Advanced، ويعمل بمعالج إنتل Core i5، مع مودم Qualcomm’s X16، حيث تعتمد مايكروسوفت على هذه الشريحة لشبكات LTE والتى تأتى بـ 20 نطاق لضمان أن يعمل الجهاز بشبكات LTE فى أى دولة حول العالم.
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