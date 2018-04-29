أعلنت جوجل فى وقت سابق وبشكل رسمى عن إطلاق تحديث جديد لخدمة البريد الإلكتروني التابعة لها Gmail، إذ سيحمل هذا التحديث العديد من المزايا من حيث التصميم والفعالية ويعتمد بعضها على تقنيات الذكاء الاصطناعى لجعل المستخدمين أكثر أمانًا وإنتاجية، وفيما يلى نرصد أبرز المميزات التى سيضمها التحديث الجديد لخدمة Gmail كما يلى:
تنفيذ الكثير من المهام دون مغادرة صندوق الوارد
من المنتظر أن تساعد واجهة Gmail المستخدمين على إنجاز الكثير من الأمور دون الحاجة لمغادرة صفحة صندوق الوراد، حيث ستظهر العديد من الخيارات بجوار الرسائل مثل مسح وأرشفة والتحديد كمقروء، مع إمكانية معاينة وفتح المرفقات بدون فتح نص المحادثات الكبيرة وتصفحها.
إضافة قائمة جانبية جديدة
كما استغلت جوجل الجهة الجانبية اليمنى من التطبيق، لتتيح للمستخدم قائمة جديدة توفر مزيدا من الخيارات للمستخدمين بما فى ذلك عرض المزيد من البيانات والمعلومات عن التطبيقات والخدمات الأخرى من جوجل مثل التقويم وتطبيق Keep للملاحظات ومهام جوجل Tasks وغيرها من الأمور.
توفير ميزة Nudge
ووفر Gmail ميزة جديدة تعرف بـ Nudge وهى ميزة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، والتى تتيح معرفة الرسائل التى يجب أن يرد عليها المستخدم وتعرض له تنبيه بجانبها لتشجيعه على الرد، وهو ما يتيح للمستخدمين التأكد من عدم فقدان أى رسالة مهمة لديهم.
ميزة الردود الذكية Smart Reply
وهى ميزة أخرى تعتمد أيضا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقوم بتحليل محتوى رسائل المستخدم، وتقترح عليه ردود مناسبة جاهزة يمكنه الاختيار من بينها للرد مباشرة دون الحاجة إلى الكتابة، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين على تحسين الإنتاجية والانتهاء من المهام بشكل أسرع.
ميزة العمل دون اتصال انترنت
تساعد المستخدمين على البحث عن رسائل أو الكتابة أو الرد على رسالة أو حذفها أو وضعها فى الأرشيف لمدة تصل إلى 90 يوما، تمام كما لو كان هناك اتصال بالإنترنت، وعندما يجرى توفير اتصال الإنترنت، تقوم جوجل بتطبيق الأمور التى قام بها المستخدم فعليا.
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