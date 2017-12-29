اختراق حساب مؤسس شركة مكافى لمكافحة الفيروسات على تويتر

أكد جون مكافى اختراق حسابه على تويتر من قبل مجموعة من القراصنة المجهولين، كما ادعى أن هاتفه المحمول ربما يكون قد تعرض للاختراق أيضا.

ووفقا لموقع ibtimes البريطانى ألقى مؤسس شركة مكافحة الفيروسات الشهيرة باللوم على مجرمى الإنترنت الذين يحملونه مسئولية خسائرهم، بسبب فقدانهم لبعض المال بسبب تصريحاته الخاصة بضرورة الاستثمار فى العملات الرقمية.

وقال مكافى فى تغريدة عبر تويتر: "على الرغم من كونى خبيرا أمنيا، لكن ليس لدى أى سيطرة على أمن تويتر، فلدى أعداء، وأنا هدفا للكثيرين ممن يدشنون حسابات وهمية، وينشرون صور مزيفة، وأخبار مزيفة، وأنا هدفا للقراصنة الذين فقدوا المال ويلومونى، أرجوكم تحملوا المسؤولية عن أفعالكم".

وأضاف مكافى أن هذا الاختراق حدث بسبب عملية التحقق بخطوتين عبر موقع تويتر، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه قام بتنشيط مصادقة تويتر المكونة من خطوتين، لكنه يعتقد أن القراصنة تمكنوا من اعتراض رمز المصادقة بطريقة أو بأخرى.