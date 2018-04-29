عندما تم الإعلان عن جهاز Nintendo Switch، أعرب المستثمرون في الشركة عن شكوكهم. كان جهاز Nintendo Switch مشابها نوعا ما في مفهومه لأجهزة Nintendo السابقة، ونظرًا إلى أن جهاز Nintendo Wii U فشل في السوق، فمن السهل تخيل سبب قلقهم.

بغنى عن القول، فكل هذه المخاوف أصبحت الآن شيئًا من الماضي لأنه وفقا للنتائج المالية لشركة Nintendo في الربع الأول من هذا العام، فقد تمكنت الشركة اليابانية من بيع 17.8 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch حتى الآن. ما يجعل هذا أكثر إثارة للدهشة هو أن شركة Nintendo تمكنت من بيع كل تلك الوحدات في غضون عام واحد فقط تقريبًا. وبالتالي، فإن جهاز Nintendo Switch تخطى في غضون عام واحد المبيعات الإجمالية التي حصدها جهاز Nintendo Wii U في غضون 5 سنوات.

وبالطبع لا يزال جهاز Nintendo Switch يتخلف كثيرًا عن Nintendo Wii والذي حصد مبيعات إجمالية بلغت 100 مليون وحدة. لسنا متأكدين مما إذا كان جهاز Nintendo Switch سيكون قادرًا على الوصول إلى هذه الأرقام، ولكن قد يقترب منها. وتقوم شركة Nintendo حاليا بعمل ممتاز فيما يخص إطلاق الألعاب لجهاز Nintendo Switch، ومطوري الطرف الثالث يقومون بدورهم أيضًا، وهذا يعني أنه على عكس Nintendo Wii U، فقد يكون لدى جهاز Nintendo Switch مجموعة متواصلة من الألعاب التي يتطلع إليها اللاعبون.

كما نجح جهاز Nintendo Switch في الفوز بالعديد من الجوائز مثل جائزة "أفضل جهاز في العام 2017" من مجلة Time الشهيرة.