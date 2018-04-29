أعلنت شركة Oppo عن هاتف A3 و الذى يعتبر أحدث هاتف لها من الفئه المتوسطة، وسيأتى الهاتف بمعالج Helo P60 وبسعة تخزين 128 جيجابيت.

وقدمت الشركة الصينية الهاتف بحواف رفيعة للغاية مع وجود نتوء بالشاشه يحتوي على الكاميرا والسماعة بها، والشاشة من نوع LCD بمقاس 6.2 بوصة و بنسبة 19:9 و بدقة +Full HD.

المعالج ثماني النواة مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وتأتى الكاميرا الأساسية بدقة 16 ميجابيكسل و بفتحة عدسة f/1.8. أما الكاميرا الأمامية ستأتى بدقة 8 ميجابيكسل و بفتحة عدسة f/2.2.

بالإضافه إلى ذلك سيأتى الهاتف بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo لكن بواجهة مستخدم 5.0 Color الخاصه بالشركة و بالنسبة لأبعاد الهاتف فهي 156×75.3×7.8 مم و بوزن 159 جرام و بسعر يبلغ 332 دولار.

و بالنسبه للتصميم, يأتى هيكل الهاتف من الزجاج و الذى يحتوى على أشكال مجسمه أسفل الزجاج كما أنه متاح بألوان الأسود والفضي والوردي والأحمر.