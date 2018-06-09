مايكروسوفت تنشئ أول مركز بيانات في أعماق البحر الأسكتلندي

أعلنت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "مايكروسوفت"، إنشاء مركز بيانات ضخم تحت سطح البحر بالقرب من منطقة "أوركني آيلاند" الأسكتلندية، حيث من المفترض أن يكون قادرا على العمل لمدة 5 سنوات متواصلة دون الحاجة إلى صيانة.
ووفقا لما نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، يصل طول مركز البيانات إلى 40 مترا وهو مقام على شكل غواصة تستطيع استيعاب 864 كمبيوتر خادم.
وقد جرى تجميع المركز واختباره في فرنسا ثم نقله على شاحنة مسطحة إلى أسكتلندا؛ حيث تم تثبيته على قاعدة مثلثة الشكل مملوءة بالحصى من أجل وضعه في قاع البحر.
في الوقت نفسه فإنه يمكن الاعتماد على التبريد الطبيعي لتشغيل هذه الخوادم عندما تكون تحت سطح البحر، في حين أن أجهزة كمبيوتر الخادم الموجودة في مراكز البيانات التقليدية على سطح الأرض تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل وحدات التبريد فيها.
كما أن هذه المراكز الموجودة في أعقاق البحار تستهدف توفير خدمات الحوسبة السحابية للمدن الساحلية التي تعاني غالبا من ضعف كفاءة خدمات الإنترنت السريع.
في الوقت نفسه فإنه لا توجد فرصة لإصلاح أي جهاز كمبيوتر خادم موجود في هذا المركز البحري، في حال تعطله، لكن الخبراء يأملون أن تكون معدلات أعطال هذه الأجهزة أقل منها في الأجهزة التقليدية على سطح الأرض.
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ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
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