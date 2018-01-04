تستعد شركة "شارب" لإطلاق هاتف Aquos S3، في حدث عظيم منتصف الشهر الجاري، وفقًا لما جاء على موقع صيني شهير.

ومن المحتمل أن يدعم هاتف شارب الجديد بشاشة قياس 5.99 "مع نسبة 18: 9 وسيطرح بنسختين الأولى مع معالج سنابدراجون 630، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من مساحة التخزين.