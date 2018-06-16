روس كوسموس توسع تعاونها مع الصين

أكد رئيس وكالة روس كوسموس الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الوكالة ستوسع تعاونها مع الصين في مجال الفضاء.

وأكد المسؤول أن"روس كوسموس اتفقت مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية على توسيع مشاريعهما المشتركة في استكشاف القمر، وتشكيل مجموعات علمية روسية صينية لهذا الهدف".