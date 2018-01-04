أبل تستعد للكشف عن تحديث iOS 11.2.5 الجديد



تستعد شركة "أبل" للكشف عن تحديث iOS 11.2.5 الجديد لهواتف آيفون، وهذا بعد اعتراف الشركة بتقليل سرعة هواتف آيفون القديمة عن عمد، وهو ما دفع بعض المستخدمين إلى مقاضاة الشركة أمام المحاكم.