اكتشف المزايا الجديدة التي يجلبها المساعد الصوتي amazon alexa للأطفال

جلبت شركة "أمازون" لمساعدها الشخصي الصوتي Alexa العديد من المزايا التي تساعد الأطفال في تعليمهم بعض الأخلاقيات والآداب العامة ومكافئتهم بأشياء جديدة كما يرغبون، وفقًا لما جاء بصحيفة The Washington Post.

ويتعلم بعض الأطفال التحدث إلى Alexa أو Siri Apple أو مساعد Google قبل أن يتمكنوا من تكوين جمل كاملة، لكن بعض الآباء يشعرون بالقلق من أن وجود تلك الأجهزة يمكن أن يجعل أطفالهم يتحدثون بشكل غير لائق.

وقالت الشركة في بيان، إنها سمعت تعليقات الآباء على منتجاتها بأنهم يريدون طريقة لتعليم أطفالهم قواعد السلوك أثناء استخدام المساعد الصوتي، ثم تحدثت الشركة إلى خبراء تنمية الطفل حول أفضل طريقة يمكن لـ"أليكسا" القيام بها.