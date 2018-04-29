اكتشف المزايا الجديدة التي يجلبها المساعد الصوتي amazon alexa للأطفال

جلبت شركة "أمازون" لمساعدها الشخصي الصوتي Alexa العديد من المزايا التي تساعد الأطفال في تعليمهم بعض الأخلاقيات والآداب العامة ومكافئتهم بأشياء جديدة كما يرغبون، وفقًا لما جاء بصحيفة The Washington Post.
ويتعلم بعض الأطفال التحدث إلى Alexa أو Siri Apple أو مساعد Google قبل أن يتمكنوا من تكوين جمل كاملة، لكن بعض الآباء يشعرون بالقلق من أن وجود تلك الأجهزة يمكن أن يجعل أطفالهم يتحدثون بشكل غير لائق.
وقالت الشركة في بيان، إنها سمعت تعليقات الآباء على منتجاتها بأنهم يريدون طريقة لتعليم أطفالهم قواعد السلوك أثناء استخدام المساعد الصوتي، ثم تحدثت الشركة إلى خبراء تنمية الطفل حول أفضل طريقة يمكن لـ"أليكسا" القيام بها.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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