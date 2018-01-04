وفرت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة بنظام التشغيل ويندوز 10 والتى تعرف بـ"Power Throttling" أو "خنق البطارية"، وهى ميزة تهدف بشكل رئيسى لتوفير بطارية أجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية التى تعمل بنظام ويندوز 10 لأطول فترة ممكنة، وفيما يلى نكشف مفهوم هذه الميزة وأبرز مميزاتها كما يلى:

ميزة "Power Throttling"

هى ميزة تقوم بإلغاء عمل التطبيقات الموجودة فى الخلفية وذلك لتوفير طاقة البطارية الخاصة بالجهاز، وهى متوفرة فقط فى نسخة ويندوز 10 Fall Creators update، وتتيح للمستخدمين إطالة عمر البطارية بمقدار 11% وفقًا للتقارير، ما يجعلها مفيدة للغاية لأصحاب أجهزة اللاب توب أو الأجهزة اللوحية.