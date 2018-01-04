تم الإعلان رسميًا عن هاتف Lenovo K320t ، والذي يدعم معالج Spreadtrum رباعي النواة بتردد 1.3 جيجاهرتز، والذي يأتي بشاشة 5.7 بوصة بدقة 720 × 1440 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9.



