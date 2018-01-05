شركة اتصالات أمريكية تعلن إطلاق إنترنت 5g العام الجارى

بعد أسبوعين فقط من الانتهاء من المواصفات الجيل الخامس 5G، أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية At&T عن إطلاق شبكات 5G فى 12 سوقا فى الولايات المتحدة هذا العام، لكن لم تحدد الشركة الأمريكية أول موقع سيحصل على تغطية شبكات الجيل الخامس.
ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، تخطط الشركة أيضا للحفاظ على برنامجها 5G Evolution أو تطور شبكات الجيل الخامس، والمتوفرة حاليا فى 23 مترو رئيس، وينبغى أن تتوسع إلى مئات من الأسواق الإضافية، وهى العملية التى تشبه الانتقال من شبكات الجيل الثالث إلى الجيل الرابع خلال السنوات الماضية.
جدير بالذكر أن الكثير من شركات الاتصالات الأمريكية وعلى رأسها تى موبايل، سبرينت، تشارك فى سباق نشر شبكات 5G، جنبا إلى جنب كوالكوم، سامسونج و ZTE، بالإضافة إلى الشركات المصنعة للأجهزة.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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