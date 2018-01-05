شركة اتصالات أمريكية تعلن إطلاق إنترنت 5g العام الجارى

بعد أسبوعين فقط من الانتهاء من المواصفات الجيل الخامس 5G، أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية At&T عن إطلاق شبكات 5G فى 12 سوقا فى الولايات المتحدة هذا العام، لكن لم تحدد الشركة الأمريكية أول موقع سيحصل على تغطية شبكات الجيل الخامس.

ووفقا لموقع Gsmarena الهندى، تخطط الشركة أيضا للحفاظ على برنامجها 5G Evolution أو تطور شبكات الجيل الخامس، والمتوفرة حاليا فى 23 مترو رئيس، وينبغى أن تتوسع إلى مئات من الأسواق الإضافية، وهى العملية التى تشبه الانتقال من شبكات الجيل الثالث إلى الجيل الرابع خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن الكثير من شركات الاتصالات الأمريكية وعلى رأسها تى موبايل، سبرينت، تشارك فى سباق نشر شبكات 5G، جنبا إلى جنب كوالكوم، سامسونج و ZTE، بالإضافة إلى الشركات المصنعة للأجهزة.