أفضل ألعاب سباق سيارات ينتظرها العالم خلال 2018

شهد العالم الماضى إطلاق عدد كبير من ألعاب الفيديو المخصصة بالسباق، وهى الفئة التى تنال شعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، ومع دخول عام 2018 هناك عدة شركات تستعد لإضافة مزيد من ألعاب السباق الحديثة لأجهزة ألعاب الفيديو المختلفة، وإذا كنت من محبى هذا النوع من الألعاب، فنرصد لك فيما يلى مجموعة من أهم ألعاب سباق السيارات التى سيتم طرحها خلال العام الجارى.
من ألعاب سباق السيارات المثيرة التى سيتم إطلاقها عام 2018، فهى مليئة بالأحداث والمغامرات، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السيارات، وستكون متوفرة على بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر.
لعبة The Crew 2 أكثر من مجرد سباق للسيارات، إذ توفر للاعب تجربة ممتعة من خلال أنواع سيارات حديثة وسريعة للغاية، وسيتم طرحها رسميا بعد شهر أبريل، وستكون متاحة على أجهزة ألعاب بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر.
TT Isle Of Man: Ride On The Edge
فى مارس من العام الجارى سيتم طرح لعبة TT Isle Of Man: Ride On The Edge بشكل رسمى على أجهزة العاب بلاى ستيشن 4 وإكس بوكس وان وأجهزة الكمبيوتر، ومن المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا.
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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