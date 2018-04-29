تقدم المسؤلين بتطبيق "تيليجرام" باعتذار رسمي للمستخدمين بسبب التوقف المفاجئ الذي حدث للتطبيق صباح اليوم، وأوضح أن السبب الرئيسي يكمن في وجود مشكلة في أحد الخوادم الخاصة به.

وقال الحساب الرسمي للتطبيق على تويتر "توجد مشاكل حرارة مرتفعة في أحد خوادم تيليجرام مما يسبب مشاكل في الاتصال لبعض المستخدمين ونعتذر عن ذلك وجاري حل المشكلة".

"ووفقًا لبيان "تيليجرام"، يقول "إن أعمال الإصلاحات مستمرة بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، مما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات، موضحا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا الاتصال عبر التطبيق، في أوروبا، ودول الشرق الأوسط المغرب العربي والشرق الأوسط، وروسيا ورابطة الدول المستقلة.

فيما أعلن مؤسس شركة "تيليجرام"، بافيل دوروف أمس، عن خلل في عمل التطبيق للمستخدمين الأوروبيين، كما قدم اعتذاراه للمستخدمين مؤكدا أنه يتم حل المشكلة.