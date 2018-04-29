تقدم المسؤلين بتطبيق "تيليجرام" باعتذار رسمي للمستخدمين بسبب التوقف المفاجئ الذي حدث للتطبيق صباح اليوم، وأوضح أن السبب الرئيسي يكمن في وجود مشكلة في أحد الخوادم الخاصة به.
وقال الحساب الرسمي للتطبيق على تويتر "توجد مشاكل حرارة مرتفعة في أحد خوادم تيليجرام مما يسبب مشاكل في الاتصال لبعض المستخدمين ونعتذر عن ذلك وجاري حل المشكلة".
"ووفقًا لبيان "تيليجرام"، يقول "إن أعمال الإصلاحات مستمرة بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، مما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات، موضحا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا الاتصال عبر التطبيق، في أوروبا، ودول الشرق الأوسط المغرب العربي والشرق الأوسط، وروسيا ورابطة الدول المستقلة.
فيما أعلن مؤسس شركة "تيليجرام"، بافيل دوروف أمس، عن خلل في عمل التطبيق للمستخدمين الأوروبيين، كما قدم اعتذاراه للمستخدمين مؤكدا أنه يتم حل المشكلة.
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حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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