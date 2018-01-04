lg تطرح نسخة جديدة من هاتفها v30



كشفت شركة "LG" عن نسخة جديدة باللون الوردي من هاتفها V30، إضافة إلى الألوان الموجودة بالفعل "الأسود والرمادي والفضي، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.