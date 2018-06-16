استيقظ مسبار "New Horizons" الأمريكي المتجه نحو حزام "كويبر" من سكونه "نظام النوم"، تمهيدا لاقترابه من أحد الأجرام الفضائية.

وأفادت بوابة "Space.com" بأن مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة "جونز هوبكنز" تلقى، عبر شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ "ناسا"، تأكيدا على تشغيل أجهزة المسبار الذي يبعد حاليا عن الأرض 6 مليارات كيلومتر.

وهكذا، بدأ المسبار يتأهب للاقتراب من كويكب "Ultima Thule" الصغير الواقع في حزام "كويبر"، في ديسمبر المقبل.