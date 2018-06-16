استيقظ مسبار "New Horizons" الأمريكي المتجه نحو حزام "كويبر" من سكونه "نظام النوم"، تمهيدا لاقترابه من أحد الأجرام الفضائية.
وأفادت بوابة "Space.com" بأن مختبر الفيزياء التطبيقية في جامعة "جونز هوبكنز" تلقى، عبر شبكة الاتصال الفضائي البعيد التابعة لـ "ناسا"، تأكيدا على تشغيل أجهزة المسبار الذي يبعد حاليا عن الأرض 6 مليارات كيلومتر.
وهكذا، بدأ المسبار يتأهب للاقتراب من كويكب "Ultima Thule" الصغير الواقع في حزام "كويبر"، في ديسمبر المقبل.
GMT 20:32 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوروس كوسموس توسع تعاونها مع الصين
GMT 20:17 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوبدء إعداد مكوك أميركي للرحلات حول القمر
GMT 19:30 2018 السبت ,16 حزيران / يونيواكتشاف نظامين شمسيين جديدين بكواكب "شبيهة" بالأرض
GMT 19:23 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالولايات المتحدة توقف مشروع روفر قمري
GMT 09:30 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيوفيسبوك "عربي" لمستخدمي آيفون
ارتدت الممثلة الأميركية ستيفاني مارش، فستانا يجمع بين اللونين الذهبي والرمادي البراق، وذلك في حفلة معهد الموضة للتقنية، في مدينة نيويورك، مساء الخميس، أما شعرها فكان ذا تجعيدات خفيفة وتركته مسدولا حتى كتفيها، كما حضرت عارضتا الأزياء مارثا هانت وهيلاري رودا. وعادت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا، في دور ألكسندرا كابوت، في مسلسل "Law & Order"، وذهب ستيفاني إلى حدث الموضة بفستان من ستيلا مكارتني، وارتدت حذاءً باللون الفضي ذي كعب عالٍ، وأقراط أذن متدلية، ووضعت أحمر شفاة باللون اللوردي. وتزوجت مارش حديثًا، من دان بنون، في سبتمبر/ أيلول 2017، وتطلقت من الطاهي بوبي فلاي في عام 2015، بعد زواج دام 10 سنوات. ولم تعد الممثلة بدورها في مسلسل "Law & Order" فقط، ولكن أيضًا بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني "Odd Mom Out". وتألقت هانت ورودا في الحفلة أيضًا، حيث
أرسل تعليقك