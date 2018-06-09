روبوت ذكر يتعرف على روبوت أنثى

عرض مشاركون في مؤتمر "تسيبر-2018" التقني في جمهورية تترستان الروسية، تجربة التواصل بين روبوت ذكر اسمه غاغارين وروبوت أنثى اسمها أليسا.
وفي حديث لوكالة "تاس" الروسية، قال ناطق باسم مجمع "إينوبوليس" التقني الذي استضاف المؤتمر، إن الروبوت غاغارين
تعارف على الروبوت أليسا، وأخبرها بأنه لُقب بهذا الاسم نسبة إلى أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين، ثم رغب في معرفة ما إذا كانت أليسا متزوجة.
ويمتلك غاغارين قائمة من العواطف، من بينها الاستغراب والفرح والخوف والاستياء والغضب، مع العلم أن للروبوتين نظام خاص للتعرف على الوجوه والتعبير عن العواطف.
وأكد الناطق أن التواصل بين الروبوتيْن تكلل بالنجاح.
ويرى الخبراء المشاركون في تصميم الروبوتيْن أن الروبوت القادر على التعبير عن العواطف يمكن أن يعمل مستقبلا في مجال تقديم الخدمات.
يذكر أن مؤتمر "تسيبر-2018"، يعقد في الفترة ما بين 6 و8 يونيو الجاري، في مجمع "إينوبوليس" التقني بجمهورية تترستان الروسية.
GMT 20:55 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوأبل تطور ساعة ذكية يمكنها قياس ضغط الدم
GMT 20:49 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوساعة أبل المقبلة ستضم أزرارًا جديدة تعمل باللمس
GMT 20:43 2018 السبت ,09 حزيران / يونيومايكروسوفت تنشئ أول مركز بيانات في أعماق البحر الأسكتلندي
GMT 20:18 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوتطبيق جديد يكشف إصابة الطفل بالتوحد
GMT 20:13 2018 السبت ,09 حزيران / يونيوفضيحة جديدة تضرب مصداقية "فيس بوك"
ظهرت كل من كيندال جينر، وهايلي بالدوين، وهما اثنان من أشهر وافضل عارضات الأزياء في العالم، خلال حفلة إطلاق مجلة CHAOS X LOVE الجديدة، يوم الخميس، في مدينة نيويورك. واختار كلاهما فساتين مماثلة، على الرغم من الألوان المختلفة حيث ارتدوا الفساتين القصيرة ذات خط العنق العميق على شكل حرف "V". وجذبت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار لإطلالتها، بارتدائها فستانا ملفوفا من الساتان البرتقالي بأكمام طويلة من توقيع مصمم الأزياء الشهير نيكولاس جبران، وصففت شعرها للوراء في ذيل حصان صغير، واكملت اطلالتها بزوجا من الصنادل ذات كعب عال، ومكياج ناعم من احمر الشفاة النيوود والماسكارا. وأطلت هيلي بالدوين البالغة من العمر21 عاما، بإطلالة مماثلة، بفستان اسود من توقيع دار الازياء "جاكيموس"، مع بووت اسود طويل من الجلد يصل إلى الركبة واكملت اطلالتها بالأقراط الدائرية وقلادة من الالماس.
أرسل تعليقك