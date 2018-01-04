صرحت شركة أمازون مؤخراً بأن خدمة Amazon Prime حصلت على اهتمام كبير من المستخدمين في سنة 2017 وتم استخدام الميزات التي تقدمها الخدمة بشكل كبير على مدى السنة.
GMT 08:59 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبردمج المساعدين الرقميين أليكسا وكورتانا
GMT 20:26 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطسأمازون ومايكروسوفت تتفقان على دمج مساعديهما الرقميين أليكسا وكورتانا
GMT 08:55 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيوأمازون تطور تقنية تمنع المستخدمين من الشراء من المواقع المنافسة
GMT 19:40 2017 الأربعاء ,22 آذار/ مارسشركة أمازون تستحوذ على موقع "سوق.كوم" الإماراتي
GMT 17:52 2017 الثلاثاء ,28 شباط / فبرايرأمازون تضيف ميزة جديدة في مساعدها الشخصي للتمييز بين أصوات المستخدمين
خطفت الممثلة المكسيكية سلمى حايك، الأنظار على السجادة الحمراء خلال حضورها افتتاح مهرجان "بالم سبرينغ" السينمائي الدولي، في دورته الـ29، بإطلالتها الأنيقة والمذهلة. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 51 عاما، فستانا طويلا باللون الأخضر، مزينا بحزام باللون الوردي، من توقيع بيت أزياء "غوتشي" الشهير، ما جذب المصورين إليها، خاصة بوقوفها بأكثر من وضعية على السجادة الحمراء، وأكملت النجمة المرشحة للأوسكار، إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، واختارت زوجا من الأقراط والخواتم الفضية. وكانت سلمى متواجدة في المهرجان السينمائي، لتسليم جائزة لصديقها المنتج غيليرمو ديل تورو وفريق عمل "shape of water" حسبما ذكرت من خلال صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، كما وجهت تحيتها للمخرج المكسيكي الذي يتوقع أن يحظى بفيلمه The Shape of water بعدد من الجوائز هذا العام، منها "غولدن غلوب" و"أوسكار"، وفقا لتقديرات النقاد الأميركيين، مؤكدة أن مواطنها وزميلها سيحرز علامة فارقة في
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