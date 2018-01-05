تعرف على جهاز الألعاب الأكثر مبيعا فى التاريخ

أعلنت شركة نينتندو للألعاب أن جهاز سويتش الجديد أصبح جهاز الألعاب الأعلى مبيعا فى تاريخ الولايات المتحدة، ليحطم الأرقام القياسية التى حققها جهاز Wii من قبل.
ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، تجازوت مبيعات جهاز الألعاب الجديد التى وصلت إلى 4,8 مليون نسخة حول العالم، منذ الكشف عنه لأول مرة خلال مارس الماضى، مبيعات جهاز WII التى بلغت 4 ملايين نسخة منذ اواخر 206 حتى بداية 2007.
وقال Reggie Fils-Aime رئيس نينتندو بالولايات المتحدة: " استمتع مستخدمو جهاز سويتش بممارسة جميع الألعاب سواء فى المنزل أو فى أى مكان، وبعد حصول الكثير من المستخدمين على نسختهم من جهاز سويتش كهدايا خلال موسم العطلة، نتطلع إلى تقديم المزيد من المفاجئات خلال 2018".
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تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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