تعرف على جهاز الألعاب الأكثر مبيعا فى التاريخ

أعلنت شركة نينتندو للألعاب أن جهاز سويتش الجديد أصبح جهاز الألعاب الأعلى مبيعا فى تاريخ الولايات المتحدة، ليحطم الأرقام القياسية التى حققها جهاز Wii من قبل.

ووفقا لموقع ibtimes البريطانى، تجازوت مبيعات جهاز الألعاب الجديد التى وصلت إلى 4,8 مليون نسخة حول العالم، منذ الكشف عنه لأول مرة خلال مارس الماضى، مبيعات جهاز WII التى بلغت 4 ملايين نسخة منذ اواخر 206 حتى بداية 2007.

وقال Reggie Fils-Aime رئيس نينتندو بالولايات المتحدة: " استمتع مستخدمو جهاز سويتش بممارسة جميع الألعاب سواء فى المنزل أو فى أى مكان، وبعد حصول الكثير من المستخدمين على نسختهم من جهاز سويتش كهدايا خلال موسم العطلة، نتطلع إلى تقديم المزيد من المفاجئات خلال 2018".