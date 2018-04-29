تعتزم شركة "أبل" دخول قطاعي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بتصنيعها خوذة رأس جديدة، ومن المرجح إطلاقها خلال عام 2020.

وستكون الشاشتين الصغيرتين للرؤية بدقة 8K لكل منهما وهي دقة فائقة للغاية مازالت غير مستخدمة بشكل واسع اليوم خاصة مع الشاشات الصغيرة حيث لاتظهر فروق واضحة للرؤية مع زيادة الدقة.

ومن المتوقع أن تكون لدى الخوذة كاميرا للتعرف على المحيط وستدعم الإتصال اللاسلكي فائق السرعة بتقنية WiGig بتردد 60 غيغاهرتز مع صندوق أو جهاز خارجي يعمل بمعالج من تطوير آبل بدقة 5 نانومتر.

كما أن معالج A11 الذي يشغّل آيفون إكس تم تصنيعه بدقة 10 نانومتر، بالتالي الوصول إلى مستوى 5 نانومتر يعتبر تفوقاً كبيراً للتقنية.

وسيستخدام الجهاز النقل اللاسلكي للمعلومات من الجهاز إلى الخوذة وبالعكس، وهذه أكبر عقبة تواجهها خوذ الواقع الافتراضي المستقلة اليوم والتي تعمل بدون هاتف ذكي بداخلها.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات خوذ ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز هذا العام إلى 22 مليون جهاز، وسيتضاعف هذا الرقم خمسة مرات بحلول عام 2022 إلى 120 مليون وحدة ليصل حجم السوق حينها إلى 10 مليار دولار.