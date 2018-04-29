تعتزم شركة "أبل" دخول قطاعي الواقع الافتراضي والواقع المعزز بتصنيعها خوذة رأس جديدة، ومن المرجح إطلاقها خلال عام 2020.
وستكون الشاشتين الصغيرتين للرؤية بدقة 8K لكل منهما وهي دقة فائقة للغاية مازالت غير مستخدمة بشكل واسع اليوم خاصة مع الشاشات الصغيرة حيث لاتظهر فروق واضحة للرؤية مع زيادة الدقة.
ومن المتوقع أن تكون لدى الخوذة كاميرا للتعرف على المحيط وستدعم الإتصال اللاسلكي فائق السرعة بتقنية WiGig بتردد 60 غيغاهرتز مع صندوق أو جهاز خارجي يعمل بمعالج من تطوير آبل بدقة 5 نانومتر.
كما أن معالج A11 الذي يشغّل آيفون إكس تم تصنيعه بدقة 10 نانومتر، بالتالي الوصول إلى مستوى 5 نانومتر يعتبر تفوقاً كبيراً للتقنية.
وسيستخدام الجهاز النقل اللاسلكي للمعلومات من الجهاز إلى الخوذة وبالعكس، وهذه أكبر عقبة تواجهها خوذ الواقع الافتراضي المستقلة اليوم والتي تعمل بدون هاتف ذكي بداخلها.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات خوذ ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز هذا العام إلى 22 مليون جهاز، وسيتضاعف هذا الرقم خمسة مرات بحلول عام 2022 إلى 120 مليون وحدة ليصل حجم السوق حينها إلى 10 مليار دولار.
GMT 20:49 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانPuma تتعاون مع شركة "Fossil" لإنشاء الساعات الذكية
GMT 20:48 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمزايا جديدة أضافتها جوجل لتطبيق "Gmail"
GMT 20:46 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانمبيعات "Nintendo Switch" تتخطي حاجز الـ17.8 مليون وحدة
GMT 20:44 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانOppo تكشف عن هاتفها "A3" الجديد بسعة تخزين 128 جيجابيت
GMT 20:36 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسان"بلكين" تطور لوحة شحن لاسلكية جديدة لهاتفي أيفون 8 و iPhone X
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
أرسل تعليقك