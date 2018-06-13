EA تعلن عن لعبة Command & Conquer: Rivals لمنصتى أندرويد و iOS

أعلنت شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts خلال فعاليات معرض الألعاب الشهير E3 2018 عن إتاحة لعبة Command & Conquer لكل من منصتى اندرويد وiOS قريبا.
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فستكون اللعبة الجديدة عبارة عن لعبة استراتيجية تنافسية فى الوقت الحقيقية، حيث يحتاج اللاعبين خلالها لاختيار قائد لقيادة قواتهم، ولكل منهم قدرات خاصة والتى يمكنها التأثير على أسلوب اللعب، فيما يكون الهدف من اللعبة هو تدمير قاعدة العدو عن طريق قهر والتحكم فى منصة إطلاق الصواريخ.
ويتطلب الأمر صاروخين لتدمير قاعدة، لذلك لا يجب أن تستغرق اللعب وقتًا طويلاً، وسيتمكن اللاعب من إنشاء مجموعات مختلفة من المشاة والدبابات والطائرات وعناصر التكنولوجيا الفائقة فى محاولة لإبقاء منصة إطلاق الصواريخ كافية الوقت لتدمير قاعدة العدو.
وسيحصل اللاعبين الذين قاموا بالتسجيل مسبقا فى اللعبة على بعض النقاط والمجوهرات والكروت الإضافية عند إطلاق اللعبة فى جميع أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك يمكن لمستخدمى اندرويد تجربة إصدار ألفا من اللعبة فى حالة التسجيل المسبق.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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