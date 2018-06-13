EA تعلن عن لعبة Command & Conquer: Rivals لمنصتى أندرويد و iOS

أعلنت شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts خلال فعاليات معرض الألعاب الشهير E3 2018 عن إتاحة لعبة Command & Conquer لكل من منصتى اندرويد وiOS قريبا.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فستكون اللعبة الجديدة عبارة عن لعبة استراتيجية تنافسية فى الوقت الحقيقية، حيث يحتاج اللاعبين خلالها لاختيار قائد لقيادة قواتهم، ولكل منهم قدرات خاصة والتى يمكنها التأثير على أسلوب اللعب، فيما يكون الهدف من اللعبة هو تدمير قاعدة العدو عن طريق قهر والتحكم فى منصة إطلاق الصواريخ.

ويتطلب الأمر صاروخين لتدمير قاعدة، لذلك لا يجب أن تستغرق اللعب وقتًا طويلاً، وسيتمكن اللاعب من إنشاء مجموعات مختلفة من المشاة والدبابات والطائرات وعناصر التكنولوجيا الفائقة فى محاولة لإبقاء منصة إطلاق الصواريخ كافية الوقت لتدمير قاعدة العدو.

وسيحصل اللاعبين الذين قاموا بالتسجيل مسبقا فى اللعبة على بعض النقاط والمجوهرات والكروت الإضافية عند إطلاق اللعبة فى جميع أنحاء العالم، وعلاوة على ذلك يمكن لمستخدمى اندرويد تجربة إصدار ألفا من اللعبة فى حالة التسجيل المسبق.