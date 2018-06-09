تطبيق جديد يكشف إصابة الطفل بالتوحد

استطاع خبراء ابتكار تطبيق جديد لـ"آيفون"، يرصد علامات إصابة الطفل بالتوحد، من خلال استخدام كاميرا الهاتف الأمامية.

ويرصد الهاتف تعبيرات وجه الطفل أثناء مشاهدته مقاطع الفيديوهات على الهاتف، ومن ثم يكتشف إصابته بالمرض، بحسب شبكة "إرم نيوز".

ويوفر هذا التطبيق ساعات طويلة يستغرقها الطفل في عيادة الطبيب، لملاحظة إذا كان يعاني من التوحد.

ومن المفترض أن يثير هذا التطبيق جدل بين العاملين بالخدمات الوقائية في الولاية المتحدة "أوسبستف" والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

ويرى العاملين بالخدمات الوقائية أن هذا التطبيق يشكل خطرًا لأنه يزيد من الوساوس الكاذبة، بينما تقول الأكاديمية الأمريكية أن جميع الأطفال في حاجة لمثل هذا التطبيق قبل بلوغهم بعامين.

وأوضحت نتائج دراسة شملت 1756 أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عام وحتى ستة أعوام، أن نتائج التطبيق كانت دقيقة.

فيما أشار ديفيد غروسمان، نائب رئيس اوسبستف إلى عدم كفاية الأدلة التي تؤكد أن هذا النوع من التشخيصات سيعم بالفائدة، مضيفًا "اننا في حاجة إلى المزيد من الأبحاث والدراسات".

كما أكدت هيلين إيغر في جامعة نيويورك لانغون هيلث -وهي ضمن القائمين على تصميم هذا التطبيق- أنهم وجدوا نتائج التطبيق مطابقة لنتائج المختبر.