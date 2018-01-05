أبل ترفع دعوى ضد منظمة فرنسية نظمت اعتصاما بمتجرها بسبب الضرائب

رفعت شركة لأبل دعوى قضائية ضد مجموعة Attac الحقوقية الفرنسية بعد تنظيم نحو 100 من أنصارها اعتصاما بالمتجر الرئيسى لعملاق التكنولوجيا فى باريس الشهر الماضى احتجاجا على التهرب الضريبى.
وقال متحدث باسم شركة آبل لوكالة فرانس برس أمس الخميس أنه فى الوقت الذى تحترم فيه الشركة حق المجموعة فى التعبير عن رأيها، فإن أفعالها الأخيرة عرضت أمن عملائها وموظفيها للخطر.
وتسعى أبل للحصول على تعويض قدره 3000 يورو من المجموعة، بجانب أمر من المحكمة يمنع المجموعة من تنظيم المزيد من الاحتجاجات فى متاجرها، أو مواجهة عقوبة قدرها 150 ألف يورو.
ونظمت Attac اعتصاما فى متجر أبل فى 2 ديسمبر، مطالبة الشركة الأمريكية بدفع مليارات من اليورو المدينة به للضرائب، وقد تسبب الاعتصام فى وقف العمل بالمتجر لعدة ساعات قبل عيد يوم الميلاد المزدحم، ولم يرحلوا سوى بعد التأكد من اجتماعهم مع الإدارة.
GMT 19:43 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير"أبل" تحذر مستخدمى آيفون وآيباد من تحميل برمجيات من مصادر غير موثوقة
GMT 19:37 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرمتجر تطبيقات أبل يحقق أرباحا قياسية تصل إلى 300 مليون دولار فى 1 يناير
GMT 23:18 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير50 مليون دولار حصيلة راتب رئيس أبل خلال 7 سنوات
GMT 23:05 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / ينايرأبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 11.2.5 لإرضاء مستخدمى هواتف آيفون
GMT 22:22 2017 الأحد ,31 كانون الأول / ديسمبرأبل تستبدل البطاريات المتضررة بعد فضيحة بطء هواتف آيفون
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
أرسل تعليقك