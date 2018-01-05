أبل ترفع دعوى ضد منظمة فرنسية نظمت اعتصاما بمتجرها بسبب الضرائب

رفعت شركة لأبل دعوى قضائية ضد مجموعة Attac الحقوقية الفرنسية بعد تنظيم نحو 100 من أنصارها اعتصاما بالمتجر الرئيسى لعملاق التكنولوجيا فى باريس الشهر الماضى احتجاجا على التهرب الضريبى.

وقال متحدث باسم شركة آبل لوكالة فرانس برس أمس الخميس أنه فى الوقت الذى تحترم فيه الشركة حق المجموعة فى التعبير عن رأيها، فإن أفعالها الأخيرة عرضت أمن عملائها وموظفيها للخطر.

وتسعى أبل للحصول على تعويض قدره 3000 يورو من المجموعة، بجانب أمر من المحكمة يمنع المجموعة من تنظيم المزيد من الاحتجاجات فى متاجرها، أو مواجهة عقوبة قدرها 150 ألف يورو.

ونظمت Attac اعتصاما فى متجر أبل فى 2 ديسمبر، مطالبة الشركة الأمريكية بدفع مليارات من اليورو المدينة به للضرائب، وقد تسبب الاعتصام فى وقف العمل بالمتجر لعدة ساعات قبل عيد يوم الميلاد المزدحم، ولم يرحلوا سوى بعد التأكد من اجتماعهم مع الإدارة.